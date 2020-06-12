У Запорізькій області борги з зарплати становлять 122 мільйони - Венедіктова

Заборгованість із заробітної плати в Запорізькій області становить 122 млн гривень, без виплат залишаються 6849 людей.

Такі цифри під час поїздки до Запоріжжя озвучила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На 9 червня 2020 року заборгованість із виплати заробітної плати по Запорізькій області складає 122 млн грн. 6849 людей без зарплати. За 5 років не було жодного вироку по статті 175 КК Україні (невиплата заробітної плати) в області", - сказала Венедіктова.

Вона зазначила, що це проблема комплексна і її треба вирішувати негайно. Генеральний прокурор заявила, що порозуміння з цього питання має бути у нового керівника області та у прокурора регіону.

Також вона торкнулась питання самовільної забудови прибережної смуги Азовського моря.

"Актуальне питання для Запорізької області - самовільна забудова прибережної смуги Азовського моря, яка останнім часом набуває загрозливих масштабів. Завдяки активній та послідовній позиції прокурорів направлено позов про повернення земель прибережно-захисної смуги Азовського моря площею 20 га вартістю 666 млн грн ... та 8 га вартістю 270 млн грн", - сказала Венедіктова.

Як повідомлялось, у п’ятницю, 12 червня, в Запоріжжі заступник голови Офісу Президента Сергій Трофімов офіційно представив нового керівника ОДА Віталія Боговіна. Разом з Трофімовим до Запоріжжя також приїхали Венедіктова, голова СБУ Іван Баканов, міністр МВС Арсен Аваков, віцепрем'єр Михайло Федоров.

Після представлення нового очільника регіону відбулась координаційна нарада з правоохоронними органами.