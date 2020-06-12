У трьох районах Луганщини ввели карантинний режим через небезпечного шкідника

У трьох районах Луганщини ввели карантинний режим у зв'язку з виявленням на території області ясеневої смарагдової вузькотілої златки Agrilus planipennis.

Про це йдеться в тексті розпорядження, яке підписав голова ОДА Сергій Гайдай.

«Запровадити карантинний режим у зв’язку з виявленням ясеневої смарагдової вузькотілої златки Agrilus planipennis на території Троїцького, Білокуракинського та Новопсковського районів Луганської області на площі 233,9 га. Затвердити план фітосанітарних заходів щодо локалізації карантинного організму - ясеневої смарагдової вузькотілої златки», - наголошується в документі.

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Ясенева смарагдова вузькотіла златка належить до групи агресивних стовбурових шкідників, здатних поселятися на живих, найчастіше ослаблених, деревах. Вражає переважно листяні породи дерев – ясен, горіх, ліщину, тополю тощо.