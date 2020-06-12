Де перетнути кордон: з'явилася інтерактивна мапа пунктів пропуску

Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.

"Міністерством інфраструктури України розроблено інтерактивну мапу на якій відображені актуальні дані щодо режиму перетину кордонів із країнами-сусідами", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, станом на 12 червня дозволено виконувати міжнародні пасажирські перевезення до Республіки Білорусь, Республіки Молдова, Республіки Польща та Румунії.

Мініфраструктури постійно тримає зв’язок із компетентними органами іноземних країн щодо отримання оперативної інформації стосовно режиму функціонування міжнародного пасажирського сполучення, проте наразі Уряди всіх країн ставлять за мету недопущення поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19 та покращення епідеміологічної ситуації, що виражається у збереженні останніми обмежень та заборон щодо міжнародних пасажирських перевезень.

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У міністерстві планують оновлювати актуальну інформацію щодо відкриття кордонів збоку інших країн для здійснення міжнародних пасажирських перевезень на зазначеній мапі, після прийняття відповідних рішень іноземними державами.

Мапу можна переглянути за посиланням.

Як повідомлялося, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі авіаційного.

Водночас з 11 травня обмеження почали поступово пом’якшувати. Серед іншого, з 15 червня заплановано відновлення авіаперельотів, іноземцям знову дозволено в’їзд в Україну.