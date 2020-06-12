Уряд погодив зміну керівника Вінницької ОДА

Кабінет Міністрів погодив звільнення Владислава Скальського з посади голови Вінницької ОДА та призначення на цю посаду чинного очільника Держуправління справами Сергія Борзова.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у п’ятницю. “Проєкти указів Президента України по Вінницькій ОДА - про звільнення Скальського Владислава Володимировича та про призначення Борзова Сергія Сергійовича”, - зачитав текст рішення про погодження міністр Кабміну Олег Немчінов. Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 18 вересня 2019 року призначив Владислава Скальського головою Вінницької ОДА. Читайте також: Кількість районів в Україні треба зменшити утричі — Шмигаль Сергій Борзов від 1 серпня 2019 року очолював Державне управління справами.