Уряд погодив зміну керівника Вінницької ОДА
Укрінформ
Кабінет Міністрів погодив звільнення Владислава Скальського з посади голови Вінницької ОДА та призначення на цю посаду чинного очільника Держуправління справами Сергія Борзова.
Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у п’ятницю.
“Проєкти указів Президента України по Вінницькій ОДА - про звільнення Скальського Владислава Володимировича та про призначення Борзова Сергія Сергійовича”, - зачитав текст рішення про погодження міністр Кабміну Олег Немчінов.
Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 18 вересня 2019 року призначив Владислава Скальського головою Вінницької ОДА.
Сергій Борзов від 1 серпня 2019 року очолював Державне управління справами.