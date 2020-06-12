На Тернопільщині після святкування дня народження - масове зараження коронавірусом

У Тернопільській області поліція розслідуватиме факт нехтування карантинними заходами в одній із громад, де під час святкування дня народження коронавірусом заразилося 34 особи.

Про це у Facebook повідомляє відділ комунікації обласної поліції.

«Поліцейські Тернопільщини розпочали кримінальне провадження за порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам. Перевіривши інформацію щодо ймовірних причин спалаху коронавірусної інфекції на території Великогаївської об’єднаної територіальної громади, слідчі Тернопільського районного відділення поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за фактом порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам», - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що на початку червня стався спалах коронавірусної інфекції у селах Заств‘є, Баворів, Прошова, Дичків, що на території Великогаївської об’єднаної територіальної громади. Загалом з п’ятого по дев’яте червня лабораторно було підтверджено 34 випадки захворювання.

Зі слів начальника Тернопільського районного відділення поліції Володимира Гарасиміва, поліцейські отримали інформацію, що 30 травня у селі Баворів місцевий житель гучно святкував свій день народження, куди були запрошені майже півсотні гостей не тільки з Тернопільського району, а й обласного центру та Козівського району. Дійство відбувалося в орендованому приміщення їдальні.

«11 червня до нас надійшов лист від Тернопільського обласного лабораторного центру про те, що зареєстровано спалах захворювання на коронавірусну інфекцію в осіб, що брали участь у святкуванні дня народження»,- каже Володимир Гарасимів.

Досудове розслідування триває. Порушникам загрожує штраф від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

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Як повідомили кореспондента агентства в обласному лабораторному центрі, за останню добу на Тернопільщині зареєстровано ще 24 хворих на COVID-19.

Загалом в області станом на 12 червня зафіксовано 1373 випадки зараження коронавірусом, 26 – летальних, 1008 людей одужало.