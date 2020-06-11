Смертельна ДТП на Житомирщині: поліцейського арештували без права на заставу

Суд ухвалив узяти під варту без права внесення застави поліцейського, який, за даними слідства, спровокував ДТП на Житомирщині, в якій загинуло троє дорослих та дитина.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Житомирської області.

«У четвер, 11 червня, прокуратурою Житомирської області забезпечено розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу водію, інспектору одного із слідчих відділень територіального відділення поліції, підозрюваного у скоєнні смертельної дорожньо-транспортної події. За результатом розгляду ухвалою Хмельницького районного суду підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення грошової застави», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що досудове розслідування у справі проводить територіальне управління ДБР у місті Хмельницькому. Прокуратура Житомирської області здійснює процесуальне керівництво.

Як повідомляв Укрінформ, аварія сталася 8 червня вранці на автошляху Овруч-Словечне, поблизу с. Скребеличів. Попередньо, водій автомобіля Mitsubishi, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, допустив зіткнення з автомобілем Daewoo Lanos.

У результаті ДТП загинули 24-річний водій з Овруча та пасажири автомобіля Lanos: 50-річна жителька Овруцького району, 46-річна жінка та дівчинка, якій не було і двох років.

За кермом автомобіля Mitsubishi перебував інспектор слідчого відділення Лугинського відділення поліції.