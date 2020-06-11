На Житомирщині завершують ремонт ділянки дороги М-21
Про це повідомляє Житомирська ОДА.
«На одному з об’єктів «Великого Будівництва» на Житомирщині – ділянці дороги в напрямку смт Черняхів розпочали влаштовувати горизонтальну розмітку. Підрядник працює в комплексі, також тривають роботи зі встановлення дорожніх знаків та сигнальних стовпчиків», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що під час поточного середнього ремонту ділянки виконано роботи з фрезерування старого покриття, влаштування вирівнюючого шару з крупнозернистої асфальтобетонної суміші, влаштування верхнього шару із ЩМА (щебенево-мастиковий асфальтобетон), укріплення узбіч відфрезерованим матеріалом та встановлення металевого бар’єрного огородження.
Загальна протяжність ділянки, де проводилися ремонтні роботи, становить 15 км.
Як повідомляв Укрінформ, Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) у 2020 році планує збудувати та відремонтувати 125,8 км доріг державного значення у Житомирській області.
Програма «Велике будівництво», що передбачає масштабну розбудову інфраструктури України, стартувала 1 березня і включає майже 380 об’єктів. Очікується, що в її межах буде відремонтовано 4 тисячі кілометрів доріг державного значення, на що передбачено понад 85 млрд грн. Також цього року в Україні мають побудувати чи реконструювати 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів і придбати 100 шкільних автобусів.
Фото: oda.zht.gov.ua