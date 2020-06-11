Верховний суд визнав незаконною приватизацію землі в курортній Затоці

Верховний Суд України задовольнив скаргу Білгород-Дністровської місцевої прокуратури і повернув до комунальної власності куротної Затоки першу з двадцяти незаконно приватизованих земельних ділянок рекреаційного призначення.

Про це повідомляє пресслужба Одеської облпрокуратури .

"Судом касаційної інстанції задоволено скаргу прокуратури Одещини й ухвалено остаточне рішення, яким скасовано рішення попередніх інстанцій та задоволено позов Білгород-Дністровської місцевої прокуратури щодо визнання незаконним рішення Затоківської селищної ради про передачу землі рекреаційного призначення площею 0,05 га у власність особі під індивідуальне дачне будівництво, а також визнання недійсним свідоцтва про право власності на цю землю", йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Верховний Суд погодився з доводами прокуратури про незаконне виведення земельної ділянки у приватну власність з метою уникнення відчуження на конкурентних засадах особливо цінних земель рекреаційного призначення на узбережжі Чорного моря, що призначені для відпочинку необмеженого кола громадян.

Читайте також: Суд санкціонував арешт 87 земельних ділянок в курортному селищі Затока

У прокуратурі уточнили, що зараз у судах різних інстанцій перебувають на розгляді ще 19 аналогічних позовів прокуратури.

Як повідомлялося, Одеська облпрокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні щодо можливого незаконного відчуження земель посадовцями Затоківської селищної ради (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України).

У грудні 2019 року облпрокуратура вже повернула у комунальну власність 2,5 гектара прибережних земель селища Затока вартістю близько 50 мільйонів гривень, які були незаконно передані під індивідуальне дачне будівництво у межах першої та другої смуг узбережжя Чорного моря. Суд ухвалив рішення про задоволення позовних вимог прокуратури, що стосуються 48 земельних ділянок.