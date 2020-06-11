Разумков у Мукачеві відкрив Палац культури і мистецтв

У Мукачеві відкрили найбільший в області Палац культури та мистецтв. Участь у заході взяв, зокрема, Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков, який перебуває на Закарпатті з робочою поїздкою.

Про це повідомляє пресслужба Мукачівської міської ради.

"В Мукачеві відкрили найбільший в області Палац культури та мистецтв. Загальна площа двоповерхової будівлі понад 3,5 тисячі метрів квадратних. Новий заклад відкрили сьогодні Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков, Мукачівський міський голова Андрій Балога, народні депутати України, мистецька громада міста", - йдеться у повідомленні.

У мерії зазначили, що реконструкцію історичної будівлі, де свого часу розміщувалася Торговельна академія, а згодом Будинок офіцерів, проводили виключно за кошти міського бюджету. Для цього виділено понад 40 млн гривень.

Будівлі за останні два роки повністю реконструювали, провели благоустрій території. Зовнішній вигляд та стиль об’єкту відповідає вимогам міського будівництва та гармонійно вписується в архітектуру міста.

В Мукачеві відкрили Палац культури та мистецтв / Фото: Мукачівська міська рада

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Також добудували концертний зал на 500 посадкових місць. В закладі працюватиме найбільша в області професійна студія звукозапису із спеціальною звукоізоляцією та сучасною апаратурою. Вартість обладнання становить понад 10 млн гривень. Діятимуть і студії із сучасним технічним оснащенням.

На базі Палацу діятиме картинна галерея площею понад 1 тис. кв. м.

Сьогодні, 11 червня, Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков перебуває з робочою поїздкою у Закарпатській області. Планується, що він ознайомиться з роботою заводу «Флекстронікс ТзОВ», огляне поліклінічне відділення Мукачівської центральної районної лікарні та поспілкується з його працівниками.