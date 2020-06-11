Разумков на Закарпатті відвідає завод та лікарню

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков перебуває на Закарпатті з робочою поїздкою.

Про це повідомляється на сайті ВР.

"Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков у Закарпатській області ознайомиться з роботою заводу «Флекстронікс ТзОВ», відвідає урочисте відкриття оновленого Палацу культури та мистецтв", - йдеться у повідомленні.

Робоча поїздка Дмитра Разумкова на Закарпаття / Фото: Сергій Гудак, Укрінформ

Крім того, як зазначається, спікер огляне поліклінічне відділення Мукачівської центральної районної лікарні та поспілкується з його працівниками.