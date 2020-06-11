Разумков на Закарпатті відвідає завод та лікарню
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Укрінформ
Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков перебуває на Закарпатті з робочою поїздкою.
Про це повідомляється на сайті ВР.
"Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков у Закарпатській області ознайомиться з роботою заводу «Флекстронікс ТзОВ», відвідає урочисте відкриття оновленого Палацу культури та мистецтв", - йдеться у повідомленні.Робоча поїздка Дмитра Разумкова на Закарпаття / Фото: Сергій Гудак, Укрінформ
Крім того, як зазначається, спікер огляне поліклінічне відділення Мукачівської центральної районної лікарні та поспілкується з його працівниками.