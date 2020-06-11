У двох районах Сумщини не дозволили відкрити заклади культури

На Сумщині послаблення карантинних заходів, яке, зокрема, передбачає поновлення роботи закладів культури, не стосуватиметься двох районів – Білопільського та Тростянецького.

Таке рішення прийнято у четвер, 11 червня, під час позачергового засідання Сумської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Дозволити роботу закладів культури з прийманням відвідувачів за умови дотримання протиепідемічних вимог за винятком Білопільського та Тростянецького районів, де зареєстровані показники інцидентності, вищі від нормативних (14 та 14,3 на 100 тис. населення відповідно)», - йдеться у рішенні.

Було також прийнято рішення про поновлення прийому клієнтів Сумською обласною службою зайнятості.

Читайте також: На Київщині за добу підтвердили 54 випадки коронавірусу

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 11 червня у Сумській області підтверджено 203 випадки COVID-19, зокрема 5 за добу. Найбільше хворих у Білопільському та Тростянецькому районах – відповідно 13 та 8.

Станом на ранок 11 червня в Україні лабораторно підтверджено 29 070 випадків COVID-19, з них за останню добу 689. Одужала 13 141 особа, померло 854.