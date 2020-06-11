На Житомирщині не рекомендують купатися в річках Тетерів, Уж та Гнилоп’ять

На Житомирщині через забруднення води не рекомендують купатися у річках Тетерів, Уж та Гнилоп’ять.

Про це повідомляє Житомирський обласний лабораторний центр з посиланням на результати лабораторних досліджень якості води.

«Відповідно до отриманих результатів, жителям міст Житомира, Коростеня та Бердичева купатися в річках Тетерів, Уж та Гнилоп’ять не рекомендується», - йдеться у повідомленні.

Загалом фахівці лабораторно центру дослідили якість води у 4 річках, серед яких нормативам відповідає лише Случ у Новограді-Волинському.

Натомість у Тетереві, Ужі та Гнилоп’яті зафіксували бактеріологічне забруднення, перевищення показників біохімічного споживання кисню (БСК 5) та хімічного споживання кисню (ХСК).

Зазначається, що лабораторні дослідження якості води на офіційних пляжах Житомирської області проводили впродовж 8-10 червня.