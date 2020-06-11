Обвал будинку в Одесі: рятувальники вивезли 13 машин будівельного сміття

З місця обрушення будинку в Одесі, яке сталося напередодні, вивезено вже 13 машин будівельного сміття.

Про це повідомляє ДСНС.

"10 червня проводились роботи з демонтажу аварійних конструкцій будівлі та прибирання будівельного сміття. Всього вивезено 86 м3 сміття (13 машин)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що станом на ранок 11 червня роботи з розбирання будівельних конструкцій тривають, до них залучено 65 чоловік та 16 одиниць техніки, з них від ДСНС 35 чоловік особового складу та 5 одиниць техніки.

Як повідомлялося, 10 червня о 03 год. 09 хв. в Одесі сталося обрушення частини чотириповерхового житлового будинку на вул. Ясна, 10, внаслідок чого частково пошкоджено 5 квартир, у яких проживало 9 осіб.

Загалом у будинку перебувало 24 мешканці, які самостійно залишили пошкоджену будівлю. Фактично ж у ньому мешкала 41 особа, з яких 11 розміщено в санаторії «Мрія» та 30 перебувають у родичів. Загиблих унаслідок обвалу немає.