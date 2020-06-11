Суд відмовився обирати запобіжний захід ексголові Львівської ОДА

Галицький суд Львова Ввечері 10 червня відмовив прокуратурі в обранні запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання колишньому голові Львівської обласної державної адміністрації Маркіяну Мальському.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на пресслужбу Львівської обласної прокуратури.

9 червня ексголові ОДА повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 2 статті 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо: Львівська обласна прокуратура висунула колишньому посадовцеві підозру про службове недбальство, що спричинило тяжкі збитки для держави у сумі понад 7 мільйонів гривень, а саме, що своїм розпорядженням від 7 серпня 2019 року Маркіян Мальський зобов’язав продати земельну ділянку з озером і прибережною смугою.

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Згідно з версією слідства, минулого року Маркіян Мальський підписав розпорядження, яким передав у власність ТОВ «Узлісся», власником якого є львівський бізнесмен Ігор Кривецький, земельну ділянку площею понад 15 га, розташовану на території Бібрської міської ради Перемишлянського району Львівської області. Ідеться про ділянку за селом Стрілки для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення за ціною 7 231 071 грн. У цьому місці розташований готельно-оздоровчий центр «Едем резорт». А на цій ділянці є проточне озеро понад 9 га і прибережна захисна смуга.

У розпорядженні ексголова ОДА зобов’язує продати земельну ділянку ТОВ «Узлісся», а не передати у власність, а Перемишлянську райадміністрацію зобов’язує укласти угоду купівлі-продажу.

Служба безпеки України 9 червня повідомила, що задокументувала протиправну схему відчуження екскерівником обласної адміністрації земельної ділянки і водних об’єктів, розташованих у її межах.

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Маркіян Мальський заявив, що вважає передчасною і безпідставною підозру обласної прокуратури. Він зазначив, що, фактично, процедура оформлення власності цієї конкретної ділянки орендарем розпочалася ще у 2018 році.

Як повідомили у Львівській обласній прокуратурі, текст судового рішення буде опубліковано 15 червня.