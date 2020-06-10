На Житомирщині відкрили меморіальну дошку загиблому на Донбасі бійцю
Про це інформує сайт Олевської ОТГ.
«9 червня в селі Майдан відбулося відкриття меморіальної дошки Василю Шеремету. 3 квітня 2020 року йому виповнилося б 45 років, але 4 травня 2016 року він загинув при виконанні військового обов’язку під час захисту територіальної цілісності України», - йдеться у повідомленні.На Житомирщині відкрили меморіальну дошку загиблому на Донбасі бійцю/Фото: olevsk-gromada.gov.ua
Дошку встановили на фасаді Майданської загальноосвітньої школи, де упродовж 1982-1992 років навчався Василь Шеремет.
Він продовжив навчання у Харківському індустріальному технікумі. У 1993 році проходив службу в армії, а 2015 році його мобілізували.
Зазначається, що військовий загинув від отриманих численних травм під час виконання бойового завдання при супроводі колони.
Право відкрити меморіальну дошку надали побратимам загиблого.