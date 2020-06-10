Житель Кіровоградщини проїхав 400 кілометрів до Чернігова на саморобному веломобілі

Житель Кіровоградщини приїхав до Чернігова на веломобілі власного виробництва.

Про це повідомила чернігівська філія Суспільного телебачення.

"28 годин дороги із 60-хвилинною перервою на сон крутив педалі Олексій Ганшин: 400 кілометрів із Кіровоградщини до Чернігова він проїхав на веломобілі, який змайстрував сам і назвав "Пілігримом", - зазначається в сюжеті.

За словами 35-річного винахідника й мандрівника, ідея змайструвати такий транспортний засіб з’явилась у нього ще років 14 тому, коли він пересувався виключно велосипедом. Відтоді чоловік виготовляв різні моделі та накопичував досвід. Цей варіант, який ще не є кінцевим, виготовив лише торік.

Веломобіль важить 40 кг, має фари, поворотники та сонячну панель, яка допомагає в дорозі заряджати телефон. Енергія сонця та від обертання педалей накопичуються в павербанку. Рухається транспортний засіб зі швидкістю 25-30 км/год.

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За рік на "Пілігримі" Ганшин наїздив понад 4 тис. км дорогами та бездоріжжям. Дистанцію протяжністю 400 км від Китайгорода Кіровоградської області, де він живе, до Чернігова, Олексій назвав своїм рекордом.

У Чернігові винахідник проведе три тижні. Тут він має знайомого, з яким хоче налагодити серійний випуск веломобілів.

Фото: UA: Чернігів