У Запоріжжі за бійку звільнили керівника відділку поліції

У Запоріжжі через бійку на одній із баз відпочинку з посади звільнили керівника територіального відділення поліції.

Про це повідомили в пресслужбі ГУНП в Запорізькій області.

"6 червня був встановлений факт конфлікту на одній із баз відпочинку в місті Запоріжжі. Ставши його учасником, начальник Запорізького відділення поліції ГУНП в Запорізькій області підполковник поліції Дмитро Попов порушив норми етичної поведінки працівника органів внутрішніх справ", - повідомили у поліції.

На даний час він звільнений з керівної та переведений на рядову посаду. За даним фактом керівництвом ГУНП призначено проведення службового розслідування за участю співробітників Запорізького управління Департаменту внутрішньої безпеки.