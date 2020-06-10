Інспекція Мінрегіону виявила недоліки у двох областях

Створена Міністерством розвитку громад та територій інспекційна група здійснила перевірки у межах проєкту «Велике будівництво» та виявила недоліки на 10 об'єктах у Вінницькій та Житомирській областях.

Про це повідомляється на сайті Мінрегіону.

"4-5 червня робоча група здійснила перевірку 10 об’єктів у Вінницькій та Житомирській областях. По окремих об’єктах виявлено такі недоліки, як неналежна якість виконання робіт, порушення строків реалізації, недотримання вимог до будівництва та ведення робочої документації", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що інспекційною групою було перевірені такі об’єкти: дошкільний навчальний заклад № 32 в м. Житомир; Олевська гімназія в Житомирській області; Пулинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів в Житомирській області; Зарічанський дошкільний навчальний заклад «Джерельце» в Житомирській області; загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів у житловому кварталі №8 району «Поділля» у м. Вінниця; спортивне товариство «Здоров’я» у м. Вінниця; поліклініку під дитячий садок в смт Шпиків Вінницької області; дошкільний навчальний заклад № 3 «Теремок» у м. Гайсин Вінницької області; Іллінецький навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня – гімназія № 2» Іллінецької сільської ради Вінницької області; загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів в смт Оратів Вінницької області.

За даними міністерства, робочу групу з інспекції та моніторингу реалізації проєктів було створено з метою посилення контролю за виконанням програми «Велике будівництво».

«Робоча група перевіряє об’єкти на відповідність державним будівельним нормам, зокрема, в частині безпеки експлуатації, інклюзивності та новітнім стандартам у розвитку соціальної інфраструктури. В результаті цієї роботи ми не тільки виявляємо вузькі місця в процесі реалізації об’єктів, але й координуємо зусилля всіх причетних сторін та організацій задля успішного завершення проєктів у заплановані терміни», – прокоментував роботу моніторингової групи міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Крім того, наголошується, що Мінрегіон продовжуватиме здійснювати моніторинг та перевірки всіх об’єктів, які планується реалізувати в межах програми «Велике будівництво».

У Мінрегіоні нагадують, що у березні 2020 року стартувала масштабна програма «Велике будівництво», ініційована Президентом України Володимиром Зеленським, суть якої полягає в інфраструктурній розбудові країни. У межах програми по всій території України протягом року заплановано будівництво чи реконструкція 600 об’єктів. Серед них, зокрема, 142 школи, 117 дитячих садків, 122 об’єкти спортивної інфраструктури, 212 приймальних відділень та 7 інших інфраструктурних об’єктів соціального, медичного та культурного спрямування.

Як повідомлялося, 9 червня Чернишов повідомив, що інспекційна група, створена Мінрегіоном, перевірила у межах проєкту «Велике будівництво» 10 об'єктів у двох областях, і результати не дуже позитивні.

Міністр також зазначив, що якість і терміни виконання будівельних робіт у кожній області стануть основою для оцінки ефективності голів облдержадміністрацій.

Фото з відкритих джерел