Спалах на Київщині: повторні тести у будинку для літніх не виявили інфікованих

У підопічних приватного пансіонату для осіб похилого віку в селі Зазим'я, що на Київщині, за результатами повторних ПЛР-тестувань хворих не виявили.

Про це на брифінгу заявив тимчасово виконувач обов'язки голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Дім літніх людей у Зазим'ї - отримано повторні контрольні результати ПЛР-тестування у підопічних. Інфікованих не виявили. Тож санітарно-контрольний пост з цього об'єкта знятий", - повідомив Володін.

Як повідомлялось, у приватному пансіонаті для осіб похилого віку в селі Зазим'я, що на Київщині, зафіксовано спалах коронавірусної інфекції.

Станом на 10 червня в Україні лабораторно підтверджено 28 381 випадок COVID-19, за добу зареєстровано 525 нових.