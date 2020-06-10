У Харкові затримали агента військової розвідки РФ "Сумрака"

Контррозвідка Служби безпеки України викрила та затримала у Харкові громадянина України, який працював на 74-й розвідувальний центр Головного управління Генштабу Збройних сил Російської Федерації.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Оперативники спецслужби встановили, що агент був завербований спецслужбами країни-агресора під час виїзду до РФ. Російські куратори обрали йому псевдонім "Сумрак" та відпрацювали завдання зі збору інформації з обмеженим доступом щодо військових частин, які дислокуються на Харківщині", - йдеться у повідомленні.

У межах кримінального провадження слідчі та контррозвідники СБУ задокументували факт збирання "Сумраком" інформації з обмеженим доступом щодо ротації конкретних військовослужбовців бригади протиповітряної оборони Харкова у райони проведення операції Об’єднаних сил.

За даними СБУ, правоохоронці затримали підозрюваного у зраді у центральній частині Харкова під час спроби одержання таблиці парольних сигналів для здійснення паролювання в повітряних радіомережах авіації Збройних сил України та державної авіації України, яка має гриф обмеження доступу "таємно".

У ході затримання та обшуку правоохоронці вилучили носії інформації із відомостями з обмеженим доступом.

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Наразі затриманому зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України, та вирішується питання щодо обрання судом стосовно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Тривають слідчі дії.

Фото: СБУ