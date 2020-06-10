Труханов назвав можливі причини останніх обвалів будинків в Одесі

Причинами останніх обвалів будинків в Одесі, в тому числі на вулиці Ясній, стали порушення при реконструкції квартир чи будівництві нових споруд.

Таку думку висловив мер Одеси Геннадій Труханов на 43-й сесії міськради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У чотириповерховому будинку на вул. Ясній було викуплено верхній поверх, з'явилась мансарда, проведено перепланування, знесені опорні стіни. Крім того, залили бетоном конструкції між третім і четвертим поверхами. Іншими словами, правила експлуатації будівлі були порушені», - зазначив Труханов.

За його словами, нещодавні обвали будинків у місті теж сталися через порушення проєктів будівельних робіт.

Заступник директора департаменту міського господарства міської ради Наталія Мостовських теж назвала причиною обвалу будинку на вул. Ясній порушення при реконструкції квартир. «Попередньо причиною могла бути самовільна реконструкція у квартирі на четвертому поверсі. На дерев'яних перекриттях залита бетонна плита. Буде замовлена ​​експертиза, яка визначить причину обрушення. У лютому до нас зверталися мешканці, які повідомили, що у них з'явилися тріщини на першому поверсі", - зазначила вона.

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Мостовських додала, що працівники ЖКС після цього звернулись до Управління охорони культурної спадщини міськради з проханням обстежити будинок і вжити невідкладних заходів.

За її словами, наразі 11 жителів будинку, який частково обрушився, відселено до бази відпочинку «Мрія», що належить КП «Одесміськелектротранс», а інші поселилися у родичів та знайомих.

Як повідомлялося, 10 червня вночі в Одесі сталося обвал частини будівлі чотириповерхового житлового будинку (1912 року забудови) на 10 квартир (зареєстровано 35 осіб, проживали 24 особи).

Фото: ДСНС