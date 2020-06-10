Зеленський розпочав робочу поїздку на Чернігівщину
Про це повідомляє пресслужба глави держави.
"Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Чернігівської області. Глава держави перевірить перебіг реалізації національної програми "Велике будівництво" в регіоні”, - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Зеленський також ознайомиться з роботою лікарів Чернігівщини під час епідемії коронавірусу та зустрінеться з підприємцями аграрного сектору області.
Крім того, очікується, що Президент поспілкується з колективом одного з чернігівських університетів.
Як повідомлялося, в суботу, 6 червня, Зеленський анонсував свою поїздку до Чернігова з метою ближче познайомитися з ректором "Чернігівської політехніки" Сергієм Шкарлетом як кандидатом на посаду міністра освіти і науки України.
За словами глави держави, кандидатуру Шкарлета на посаду міністра освіти рекомендували ректори вишів на зустрічі 2 червня.