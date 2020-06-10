Зеленський розпочав робочу поїздку на Чернігівщину

Президент Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Чернігівської області, де перевірить хід виконання програми “Велике будівництво”, зустрінеться з лікарями та аграріями.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

"Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Чернігівської області. Глава держави перевірить перебіг реалізації національної програми "Велике будівництво" в регіоні”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Зеленський також ознайомиться з роботою лікарів Чернігівщини під час епідемії коронавірусу та зустрінеться з підприємцями аграрного сектору області.

Крім того, очікується, що Президент поспілкується з колективом одного з чернігівських університетів.

Як повідомлялося, в суботу, 6 червня, Зеленський анонсував свою поїздку до Чернігова з метою ближче познайомитися з ректором "Чернігівської політехніки" Сергієм Шкарлетом як кандидатом на посаду міністра освіти і науки України.

За словами глави держави, кандидатуру Шкарлета на посаду міністра освіти рекомендували ректори вишів на зустрічі 2 червня.