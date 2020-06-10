На Донеччині вже підтвердили 246 випадків коронавірусу

У Донецькій області за добу лабораторно підтвердили ще 11 нових випадків коронавірусної хвороби, з яких - одна 7-річна дитина. Загалом у регіоні підтвердили COVID-19 у 246 осіб.

Про це у Facebook повідомив голова Донецької військово-цивільної облдержадміністрації Павло Кириленко.

"Плюс 11 випадків коронавірусної хвороби лабораторно підтверджено протягом цієї доби, 9 червня, на Донеччині. По одному - у Слов'янському районі та Лиманській ОТГ. Два - у Волноваському районі, три - у Мирнограді, чотири - у Бахмуті", - написав очільник області.

Він уточнив, що у Слов'янську наявність вірусу виявлена у 39-річного чоловіка, у Лиманській ОТГ - у 51-річного чоловіка, у Волноваському районі - дві жінки 42 і 59 років, у Мирнограді - три жінки 35, 62 і 63 років, у Бахмуті - два чоловіки - 7 річний хлопець і 56-річний чоловік та дві жінки -22 і 62 років.

Як повідомлялося, станом на 10 червня в Україні лабораторно підтверджено 28 381 випадок COVID-19, за добу зареєстровано 525 нових.

У Донецькій області з дня оголошення карантину зареєстровано 246 випадків коронавірусної хвороби, з них 6 летальних, 129 людей одужали.