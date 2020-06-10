На Київщині підтвердили 1865 випадків COVID-19, за добу - 29

У Київській області підтвердили 1865 випадків захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації у Facebook.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 10 червня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено 1865 випадків захворювання на коронавірус (у т.ч. 151 дитина та 372 медпрацівника (за весь період). Нових випадків за останню добу – 29", - йдеться у повідомленні.

Лабораторно підтверджені випадки: в Обухівському р-ні – 252; Києво-Святошинському р-ні – 464; Баришівському р-ні – 39; Білоцерківському р-ні – 10; Бориспільському р-ні – 76; Броварському р-ні – 78; Бородянському р-ні – 24; Васильківському р-ні – 51; Вишгородському р-ні – 36; Іванківському районі – 7; Макарівському р-ні – 17; Миронівському р-ні – 31; Кагарлицькому р-ні – 37; Переяслав-Хмельницькому р-ні – 11; Поліському р-ні – 2; Рокитнянському р-ні – 6; Ставищенському р-ні – 8; Таращанському р-ні – 2; Згурівському р-ні – 7; Богуславському р-ні – 8; Фастівському р-ні – 8; Сквирському р-ні – 3; Тетіївському р-ні – 4; Яготинському р-ні – 1.

У м. Біла Церква зафіксовано 77 випадків; смт Баришівка – 4; м. Бровари – 59; м. Бориспіль​- 60; смт Бородянка – 18; м. Буча – 52; м. Березань​ - 10; м. Васильків – 33; смт Глеваха – 2; смт Володарка – 4; м. Вишгород​ – 33; м. Ірпінь – 93; м. Макарів - 5; м. Фастів – 37; м. Миронівка – 5; смт Ворзель – 9; смт Гостомель – 19; смт Коцюбинське – 41; смт Ставище – 1; м. Кагарлик – 38; м. Ржищів – 3; м. Переяслав​ - 17; смт Рокитне – 7; м. Богуслав – 5; м. Яготин – 27; смт Згурівка – ​3; смт Іванків – 6; м. Тетіїв – 15.

Із них на стаціонарному лікуванні – 231, на самоізоляції – 1634.

Одужали 595 осіб (у т.ч. 46 дітей). За час пандемії померли 38 осіб.

За період з 14 березня всього до Київського обласного лабораторного центру надійшли 5154 підозри на COVID-19. За останню добу отримано 57 термінових повідомлень про підозру.

Встановлено медичне спостереження за 7537 контактними особами.

Як повідомлялося, станом на 10 червня в Україні лабораторно підтверджено 28 381 випадок COVID-19, за добу зареєстровано 525 нових.