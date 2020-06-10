На Житомирщині за добу - 32 випадки COVID-19, більшість з яких в одному районі

На Житомирщині за минулу добу, 9 червня, підтвердили 32 нові випадки COVID-19, дев’ятнадцять з яких у Любарському районі.

Про це повідомляє пресслужба Житомирської обласної ради.

"Минулої доби на Житомирщині зафіксовано 32 нових випадки захворювання на COVID-19. Найбільшу кількість – 19 випадків – виявлено у Любарському районі", - йдеться у повідомленні.

Крім того, зафіксовано летальний випадок у Житомирі й за добу одужав 1 пацієнт.

Найбільшу кількість інфікувань виявили у Житомирі (313), Коростенському (121), Бердичівському (109), Житомирському (98) та Любарському (97) районах.

Наразі на Житомирщині підтверджено 973 випадки COVID-19, 501 людина одужала, 17 – померли.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 10 червня в Україні лабораторно підтверджено 28 381 випадок COVID-19. Одужало 12 769 осіб, летальних випадків внаслідок COVID-19 – 833. За добу виявлено 525 нових хворих.

Фото: АА