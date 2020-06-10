Зеленський їде до Чернігова

Президент України Володимир Зеленський у середу, 10 червня, відвідає з робочою поїздкою Чернігів.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомила заступниця директора департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської ОДА Оксана Сердюк.

"Президент огляне один з об’єктів програми "Велике будівництво" - Чернігівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Там же поспілкується із журналістами", - сказала вона.

З інших джерел стало відомо, що Президент також відвідає Національний університет "Чернігівська політехніка", підприємство "Текстиль-контакт", зустрінеться з представниками бізнесу.

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Як повідомлялося, в суботу, 6 червня, Зеленський анонсував свою поїздку до Чернігова з метою ближче познайомитися з ректором "Чернігівської політехніки" Сергієм Шкарлетом як кандидатом на посаду міністра освіти і науки України.

За словами глави держави, кандидатуру Шкарлета на посаду міністра освіти рекомендували ректори вишів на зустрічі 2 червня.

Сергій Шкарлет - доктор економічних наук, заслужений діяч науки і техніки України, ректор Національного університету "Чернігівська політехніка".

Народився 19 жовтня 1972 року в місті Коканд Республіки Узбекистан. Має два дипломи про вищу освіту за спеціальностями "інженер-математик" та "економіст". Ректором Чернігівського державного технологічного університету став у травні 2010 року, на той час був наймолодшим ректором в Україні.

У 2004 та 2010 роках на президентських виборах Шкарлет підтримував кандидатуру Віктора Януковича. Був членом Партії регіонів, від цієї політсили обирався депутатом Чернігівської обласної ради 6-го скликання (2010-2015 рр.).

В 2015 році на місцевих виборах балотувався до Чернігівської облради вже від Блоку Петра Порошенка, але не був обраний.

У 2016 році Шкарлет був нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня. У 2017-му, у складі колективу, - Державною премією України в галузі освіти.

Із 2016 року Шкарлет очолює Експертну раду з питань проведення експертизи дисертаційних робіт з проблем секторального розвитку та підприємництва МОН України.