На Харківщині хочуть створити сім районів замість 27

Міністерство розвитку громад і територій України підтримало усі пропозиції Харківської облдержадміністрації щодо створення семи районів замість 27, хоча й не зовсім задоволене отриманим результатом.

Про це заступник глави Мінрегіону В’ячеслав Негода заявив під час онлайн-пресконференції «Нові райони в Україні: від кількості до ефективності», повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зазначається, що у Міністерстві розвитку громад і територій України та в парламенті поки не сформовано однозначну позицію щодо необхідності утворення старостинських округів при проведенні виборів до місцевих рад у жовтні поточного року.

«Щодо Харківської області, якщо відверто, то міністерство не зовсім задоволене результатом своєї роботи. Нам не вдалося знайти кращого формату з урахуванням того, що область велика і місто Харків є домінуючим. Ми фактично погодилися на цей варіант - сім районів, де два райони є дискусійними. Але я думаю, що в процесі роботи ми будемо щось уточнювати. Але в даному випадку є таке рішення, і це консолідоване рішення обласної адміністрації, міністерства і знову ж таки узгоджене з народними депутатами, які будуть приймати остаточне рішення», - прокоментував Негода.

Народний депутат, голова підкомітету Верховної Ради з питань адміністративно-територіального устрою Віталій Безгін наголосив, що урядовий проєкт «на 100% відповідає баченню Харківської обласної державної адміністрації».

Так, замість 27-ми пропонується утворення семи районів (Ізюмський, Красноградський, Куп’янський, Лозівський, Люботинський, Харківський, Чугуївський).

Останньою зміною-пропозицією від Харківської ОДА було визначення м. Люботин адміністративним центром району, а не м. Богодхів. Відповідний лист-уточнення нещодавно отримав Мінрегіон, повідомив Безгін.

Раніше в Мінрегіоні протягом тривалого часу наполягали на створенні чотирьох районів. Заступник міністра зазначив, що далі дискусії тривати не можуть не лише по Харківщині, а й по інших областях – потрібно вже приймати рішення.

Зараз в Україні 490 районів. За даними порталу «Децентралізація», 26 районів повністю покриті об’єднаними громадами, на рівень яких в рамках децентралізації владних повноважень перейшли майже всі повноваження райдержадміністрацій та районних рад. Території 164 районів покриті ОТГ від 50% до 99%. А на території 75 районів (16%) не утворено жодної ОТ. Представлені проєкти ще не остаточні і можуть змінюватися. Проєкт постанови щодо майбутніх крпнени районів Міністерство направило до Верховної Ради.