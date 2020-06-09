На ринках Тернопільщини зафіксували порушення санітарних вимог

Масові порушення карантинних вимог зафіксовано на агропродовольчих ринках Тернопільської області.

Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в області.

«У Тернопільській області відновив роботу 21 агропродовольчий ринок із 25 зареєстрованих. Від початку червня спеціалісти Держпродспоживслужби перевірили всі та зафіксували порушення на 17 з них», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, серед основних зафіксованих порушень - неконтрольована (стихійна) торгівля на прилеглій до ринку території, неправильне використання засобів індивідуального захисту продавцями та покупцями, відутність температурного скринінгу та диспенсерів з антисептиком при вході на ринок.

Крім того, на ринках часто кількість покупців перевищує показник з розрахунку один відвідувач на 10 квадратних метрів.

Під час перевірок виявлено, що у переважній більшості відстань між робочими місцями продавців сягає менше трьох метрів, відсутні захисні екрани між продавцем та покупцем, не проводиться дезінфекція контактних поверхонь кожні три години, прибирання та дезінфекція всіх приміщень.

Загалом від початку червня працівники обласного управління Держпродспоживслужби на порушників склали 20 протоколів.

Читайте також: В Україні не змогли відкритися три десятки ринків

Як повідомляв Укрінформ, 29 квітня на засіданні Кабінету міністрів було ухвалено рішення про врегулюванння питання роботи агропродовольчих ринків в Україні в умовах карантину. Контроль за дотримання продовольчим ринком протиепідемічних вимог покладено на представників Держспоживслужби. Зокрема, територіальні органи відомства мають забезпечити постійну присутність на кожному ринку не менше двох своїх інспекторів і щоденно проводити позапланові перевірки.