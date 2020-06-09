У Кривому Розі під час руху загорівся трамвай

У Кривому Розі Дніпропетровської області ліквідовано пожежу у вагоні швидкісного трамваю, який загорівся під час руху.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.

“9 чевня о 13:25 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про займання в одному з вагонів швидкісного трамваю на площі 30-річчя Перемоги Саксаганського району міста Кривий Ріг", - йдеться у повідомленні.

Як встановили рятувальники прибувши на місце події, поблизу наземної відкритої станції «Друга міська лікарня» у другому вагоні швидкісного трамваю №2 виникла пожежа.

Пасажири, на момент прибуття пожежно-рятувального підрозділу, самостійно покинули салон електротранспорту.

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Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

Вогнем знищено один з вагонів трамваю та частково пошкоджено другий на загальній площі 40 кв. м.

Фото: ДСНС