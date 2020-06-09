Fitch присвоїв рейтинг Миколаєву на рівні «B», прогноз «Стабільний»

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло місту Миколаєву довгостроковий рейтинг дефолту емітента на рівні «B» з прогнозом «Стабільний».

Про це повідомляє відділ інформаційного забезпечення міської ради.

«Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло місту Миколаєву довгостроковий рейтинг дефолту емітента в іноземній та національній валюті на рівні «B» з прогнозом «Стабільний», - йдеться у повідомленні.

Рейтинг міста Миколаєва за міжнародною шкалою обмежений суверенним рейтингом України (В/Стабільний). Fitch також оцінює кредитний профіль міста на рівні «b+».

Зазначається, що присвоєний місту Миколаєву рейтинг - це критерій довіри для міжнародних фінансових організацій, які готові вкласти кошти в пріоритетні проекти енергоефективності, розвитку міського громадського транспорту, безпеки дорожнього руху. Також рейтинг сприяє залученню в майбутньому більш доступних ресурсів від міжнародних фінансових організацій для реалізації важливих проєктів соціально-економічного розвитку.

Fitch Ratings – одне з трьох провідних рейтингових агентств світу поряд з Moody’s та Standard & Poors. Воно оцінює кредитний рейтинг позичальників у більш ніж 150 країн світу, за стандартизованою шкалою, здійснює дослідження і аналіз комерційних та державних організацій.