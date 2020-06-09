Fitch присвоїв рейтинг Миколаєву на рівні «B», прогноз «Стабільний»

Fitch присвоїв рейтинг Миколаєву на рівні «B», прогноз «Стабільний»

Укрінформ
Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло місту Миколаєву довгостроковий рейтинг дефолту емітента на рівні «B» з прогнозом «Стабільний».

Про це повідомляє відділ інформаційного забезпечення міської ради.

«Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло місту Миколаєву довгостроковий рейтинг дефолту емітента в іноземній та національній валюті на рівні «B» з прогнозом «Стабільний», - йдеться у повідомленні.

Рейтинг міста Миколаєва за міжнародною шкалою обмежений суверенним рейтингом України (В/Стабільний). Fitch також оцінює кредитний профіль міста на рівні «b+».

Зазначається, що присвоєний місту Миколаєву рейтинг - це критерій довіри для міжнародних фінансових організацій, які готові вкласти кошти в пріоритетні проекти енергоефективності, розвитку міського громадського транспорту, безпеки дорожнього руху. Також рейтинг сприяє залученню в майбутньому більш доступних ресурсів від міжнародних фінансових організацій для реалізації важливих проєктів соціально-економічного розвитку.

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Fitch Ratings – одне з трьох провідних рейтингових агентств світу поряд з Moody’s та Standard & Poors. Воно оцінює кредитний рейтинг позичальників у більш ніж 150 країн світу, за стандартизованою шкалою, здійснює дослідження і аналіз комерційних та державних організацій.

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