На Житомирщині за добу - 45 випадків COVID-19 і жодного одужання

На Житомирщині за добу - 45 випадків COVID-19 і жодного одужання

Укрінформ
На Житомирщині за минулу добу, 8 червня, підтвердили 45 нових випадків COVID-19 і жодного одужання.

Про це повідомляє пресслужба Житомирської обласної ради.

"Минулої доби на Житомирщині зафіксовано 45 нових випадків захворювання на COVID-19. Найбільшу кількість – 16 випадків – виявлено у Житомирі", - йдеться у повідомленні.

Наразі в області найбільше хворих виявлено у Житомирі (314), Коростенському (121), Бердичівському (110), Житомирському (91) та Любарському (78) районах.

Зазначається, що від коронавірусу одужало 500 пацієнтів, але впродовж минулої доби нових випадків одужання не зафіксовано.

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На Житомирщині вже підтверджено 943 випадки COVID-19, 16 людей померли.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 9 червня в Україні лабораторно підтверджено 27 856 випадків COVID-19. Загалом, одужало 12 412 осіб, летальних випадків унаслідок COVID-19 – 810. За добу підтверджено 394 нові випадки.

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