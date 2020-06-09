На Житомирщині за добу - 45 випадків COVID-19 і жодного одужання

На Житомирщині за минулу добу, 8 червня, підтвердили 45 нових випадків COVID-19 і жодного одужання.

Про це повідомляє пресслужба Житомирської обласної ради.

"Минулої доби на Житомирщині зафіксовано 45 нових випадків захворювання на COVID-19. Найбільшу кількість – 16 випадків – виявлено у Житомирі", - йдеться у повідомленні.

Наразі в області найбільше хворих виявлено у Житомирі (314), Коростенському (121), Бердичівському (110), Житомирському (91) та Любарському (78) районах.

Зазначається, що від коронавірусу одужало 500 пацієнтів, але впродовж минулої доби нових випадків одужання не зафіксовано.

На Житомирщині вже підтверджено 943 випадки COVID-19, 16 людей померли.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 9 червня в Україні лабораторно підтверджено 27 856 випадків COVID-19. Загалом, одужало 12 412 осіб, летальних випадків унаслідок COVID-19 – 810. За добу підтверджено 394 нові випадки.