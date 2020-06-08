Поліція розповіла подробиці смертельної ДТП на Житомирщині

У ДТП із чотирма жертвами, яка сталася сьогодні вранці в Овруцькому районі Житомирщини біля села Скребеличів, загинула 9-місячна дівчинка.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області.

"У результаті ДТП загинули водій та пасажири автомобіля Lanos: 50-річна жителька Овруцького району, 46-річна жінка та 9-місячна дівчинка, жительки м. Овруча", - йдеться у повідомленні.

За кермом Lanos перебував 24-річний житель Овруча.

Крім 23-річного овручанина - водія Mitsubishi, травми отримала 18-річна пасажирка Daewoo Lanos. Обох постраждалих доставлено до районної лікарні.

Як повідомляв Укрінформ, аварія сталася близько десятої ранку на автошляху Овруч-Словечне, поблизу с. Скребеличів. Попередньо, водій автомобіля Mitsubishi, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, допустив зіткнення з автомобілем Daewoo Lanos.

Фото: Національна поліція