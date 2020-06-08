У Київській області за минулу добу виявили 28 випадків COVID-19

У Київській області за минулу добу, 7 червня, виявлено 28 нових випадків COVID-19.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 8 червня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено 1812 випадків захворювання на коронавірус (у т.ч. 138 дітей та 353 медпрацівників (за весь період). Нових випадків за останню добу – 28", - зазначається у повідомленні.

За період з 14.03.2020 всього до Київського обласного лабораторного центру надійшло 5 045 підозр на COVID-19. За останню добу отримано 69 термінових повідомлень про підозру.

Встановлено медичне спостереження за 7 398 контактними особами.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 8 червня в Україні лабораторно підтверджено 27 462 випадки COVID-19, з них за останню добу - 463. Одужали 12 195 осіб, померли - 797.