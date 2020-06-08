Потрійне вбивство на Київщині: поліція затримала підозрюваного

Потрійне вбивство на Київщині: поліція затримала підозрюваного

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Укрінформ
У Київській області правоохоронці затримали чоловіка, який обґрунтовано підозрюється у вбивстві трьох осіб.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Київської області 

«Кривава трагедія сталася 7 червня у місті Фастів. 28-річний місцевий житель, який вже мав проблеми із законом, підозрюється у скоєнні умисного вбивства рідної сестри та двох квартирантів. Також він наніс численні ножові поранення своїй матері, яка в тяжкому стані доправлена до лікарні», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, інформація про поранення людей в одному з приватних будинків Фастова надійшла до поліції від медиків, які «прибули на виклик небайдужого жителя».

Правоохоронці затримали підозрюваного на місці скоєння злочину, зараз він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Жертвами злочину стали 31-річна сестра підозрюваного, а також чоловік і жінка, особи яких установлюються. За попередніми даними, вони винаймали там житло.

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Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 КК (умисне вбивство). Санкція передбачає  позбавлення волі від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Поліцейські встановлюють обставини та причини трагедії. 

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