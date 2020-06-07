На Одеській трасі у BMW лопнуло колесо, водій загинув, постраждала дитина

На Одеській трасі сталася смертельна ДТП, викликана тим, що лопнуло під час руху колесо. В результаті загинув водій, двоє пасажирів госпіталізовані, постраждала маленька дитина.

Про це повідомляє Думська.

"Вранці 7 червня на трасі Одеса-Київ сталася серйозна аварія. У автомобіля BMW, який рухався у напрямку до столиці, лопнуло переднє ліве колесо", - йдеться в повідомленні.

За словами керівника пресслужби патрульної поліції Одеси Алли Марченко, водій іномарки їхав на великій швидкості. Через колесо, що лопнуло, він не впорався з керуванням і врізався у відбійник.

Подія сталася неподалік від села Бурдовка Роздільнянського району Одеської області.

В результаті ДТП водій - житель Овідіопольського району, 1967 року народження, - загинув на місці. Ще двоє пасажирів госпіталізовані. Також постраждала маленька дитина 2017 року народження - разом зі своєю матір'ю її доставили в дитячу лікарню.

На місці події працює слідча група. Поліцейські встановлюють всі обставини події і вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України, зазначає ЗМІ.

Фото: dumskaya.net