Поліція охороняє "Арену Львів", де збереться конгрес Української асоціації футболу

У Львові поліцейські забезпечують правопорядок під час XXIII Конгресу Української асоціації футболу.

Про це повідомляє поліція Львівської області Facebook.

Зазначається, що XXIII Конгрес Української асоціації футболу, який відбудеться у неділю, 7 червня, проводиться з відома органів місцевої влади та погоджений комісією ТЕБ та НС.

"Охорону публічного порядку під час проведення конгресу забезпечуватимуть співробітники поліції Львівщини та патрульні поліцейські", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Глава ФІФА анонсував великі реформи в футболі

Правоохоронці закликають громадян дотримуватись діючих на Львівщині карантинних обмежень і нагадують про адміністративну та кримінальну відповідальність, передбачені за їх порушення.

Як повідомляв Укрінформ, на стадіоні "Арена Львів" сьогодні, 7 червня, відбудеться XXIII черговий Конгрес Української асоціації футболу (УАФ), який почне роботу о 14.00 з дотриманням передбачених законодавством санітарних та протиепідемічних заходів.