Поліція охороняє "Арену Львів", де збереться конгрес Української асоціації футболу
Про це повідомляє поліція Львівської області Facebook.
Зазначається, що XXIII Конгрес Української асоціації футболу, який відбудеться у неділю, 7 червня, проводиться з відома органів місцевої влади та погоджений комісією ТЕБ та НС.
"Охорону публічного порядку під час проведення конгресу забезпечуватимуть співробітники поліції Львівщини та патрульні поліцейські", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці закликають громадян дотримуватись діючих на Львівщині карантинних обмежень і нагадують про адміністративну та кримінальну відповідальність, передбачені за їх порушення.
Як повідомляв Укрінформ, на стадіоні "Арена Львів" сьогодні, 7 червня, відбудеться XXIII черговий Конгрес Української асоціації футболу (УАФ), який почне роботу о 14.00 з дотриманням передбачених законодавством санітарних та протиепідемічних заходів.