На Київщині 36 нових випадків коронавірусу, загалом вже 1784

У Київській області підтверджено 1784 випадків захворювання на коронавірус, за добу зафіксовано 36 нових випадків.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації у Facebook.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 7 червня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено 1784 випадків захворювання на коронавірус (у т.ч. 134 дітей та 349 медпрацівників (за весь період). Нових випадків за останню добу – 36", - йдеться у повідомленні.

Лабораторно підтверджені випадки: в Обухівському р-ні – 250 , у Києво-Святошинському р-ні – 448, у Баришівському р-ні – 37, у Білоцерківському р-ні – 11, у Бориспільському р-ні – 75, у Броварському р-ні – 77 , у Бородянському р-ні – 24 , у Васильківському р-ні – 47, у Вишгородському р-ні – 34, у Іванківському районі – 6, у Макарівському р-ні – 17, у Миронівському р-ні – 31, у Кагарлицький р-ні – 37 , у Переяслав-Хмельницькому р-ні – 10 , у Поліському р-ні – 2 ,у Рокитнянському р-ні – 6, у Ставищенському р-ні – 8.

Зазначається, що у м. Біла Церква зареєстровано 73 випадки; смт Баришівка – 4; м. Бровари – 48; м. Бориспіль – 57; смт Бородянка – 17; м. Буча – 49; м. Березань – 7; м. Васильків – 32; смт Глеваха – 2; смт Володарка – 3; м. Вишгород – 33; м. Ірпінь – 89; м. Макарів -5; м. Фастів – 37; м. Миронівка – 5; смт Ворзель – 9; смт Гостомель – 17; смт Коцюбинське – 41; смт Ставище – 1; м. Кагарлик – 38; м. Ржищів –3; м. Переяслав – 17; смт Рокитне – 7; м. Богуслав – 5; м. Яготин – 12; смт Згурівка – 3; смт Іванків – 4; м. Тетіїв – 13.

На стаціонарному лікуванні перебуває 228, на самоізоляції – 1556. Одужало 558 людей (у т.ч. 45 дітей). За час пандемії померло – 37 людей.

Станом на 7 червня в Україні лабораторно підтверджено 26 999 випадків COVID-19. За добу зафіксовано 485 нових випадків.