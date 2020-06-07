На Вінниччині у парку знайшли понад 600 снарядів часів Другої світової

У селі Спиченці Вінницької області на території паркової зони працівники ДСНС вилучили 628 боєприпасів часів Другої світової війни.

Про це повідомляє ДСНС.

«6 червня у с. Спиченці Погребищенського району в парковій зоні було виявлено вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни в кількості близько 300 одиниць. Під час обстеження території піротехнічним підрозділом у підсумку виявлено та вилучено 628 одиниць вибухонебезпечних предметів», - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, серед вилучених боєприпасів - 414 артилерійських снарядів калібру 45 мм; 213 артснарядів калібру 76 мм, а також мінометна міна калібру 82 мм.