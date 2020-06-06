Нацгвардія та поліція взяли під посилену охорону курорти Одещини

Нацгвардія та поліція взяли під посилену охорону курорти Одещини

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Укрінформ
Співробітники Нацгвардії та поліції взяли під посилену охорону курортні зони Одеси й Одеської області.

Про це у Facebook інформує МВС.

«Основні зусилля будуть спрямовані на профілактику правопорушень, боротьбу із злочинністю та захист прав і свобод місцевих жителів та туристів, які приїдуть відпочивати», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, до цих заходів  заплановано залучити понад 500 правоохоронців зі складу представників ГУНП, патрульної поліції, Нацгвардії та поліції охорони.

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Нацгвардійці та поліцейські нестимуть службу в цілодобовому режимі, уточнюють в МВС.

Фото: МВС, Facebook

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