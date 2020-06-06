Пожежу на запорізькій взуттєвій фабриці Mida ліквідували
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Укрінформ
У Запоріжжі на взуттєвій фабриці Mida в результаті пожежі в цеху з виробництва гумової підошви згоріло 400 квадратних метрів площі. Пожежу ліквідували.
Про це кореспондентові Укрінформу повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС у Запорізькій області.
"Інформація про загоряння у чотириповерховій будівлі фабрики "Міда" надійшла о 15:45. Пожежа сталася на третьому поверсі в цеху з виробництва гумової підошви. Вогнем знищено 400 кв. м", - повідомили в ДСНС.Пожежу на запорізькій взуттєвій фабриці Mida ліквідували / Фото: Ольга Звонарьова. Укрінформ
На місці події працював оперативний штаб, 60 рятувальників, 13 одиниць техніки.
Постраждалих немає, причину загоряння не встановлено.