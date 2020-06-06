На Київщині підтвердили 1748 випадків коронавірусу, за добу - 37

В Київській області за добу виявили 37 нових випадків захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє Київська обласна державна адміністрація.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 6 червня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено 1748 випадків захворювання на коронавірус (у т.ч. 130 дітей та 342 медпрацівників (за весь період). Нових випадків за останню добу – 37", - йдеться у повідомленні.

На стаціонарному лікуванні знаходиться 228 осіб, на самоізоляції – 1520. Одужало 533 людей, в тому числі 40 дітей.

За час пандемії померло в Київській області 37 осіб.

Як повідомлялося, за даними МОЗ, в Україні станом на ранок 6 червня лабораторно підтверджено 26 514 випадків COVID-19, з них за останню добу - 550. Одужали 11 812 осіб, померли - 777.