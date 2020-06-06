ТРК "Ніжинське телебачення" відключили від ефіру за борги

На Чернігівщині комунальну телерадіокомпанію "Ніжинське телебачення" відключили від ефіру за борги.

Про це у Facebook повідомила представниця Національної ради з питань телебачення і радіомовлення у Чернігівській області Ірина Сенченко.

"За інформацією керівника Чернігівської філії Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення, причиною ухвали рішення про припинення надання телекомунікаційних послуг стала значна заборгованість комунального підприємства", - написала вона.

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За словами Сенченко, питання погашення боргів "Ніжинського телебачення" перед концерном та іншою установою, а також подальшої долі підприємства найближчими днями розглядатиме профільна комісія Ніжинської міської ради.

Представниця Нацради зазначила, що телеканал "Ніжинське телебачення" (логотип "НТБ") - це єдиний місцевий телемовник в області, який не має "цифрової" ліцензії та до відключення (4 червня) працював у форматі аналогового мовлення. За ліцензією, він має 4 години власного ефіру та 20 годин ретрансляції ("24 канал").