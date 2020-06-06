СБУ блокувала виробництво контрафактного пального на Буковині

На Буковині Служба безпеки України блокувала діяльність приватного підприємства, яке підпільно виробляло та збувало низькоякісне пальне, завдаючи шкоди довкіллю.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

“Протиправну діяльність приватного підприємства, яке займалося підпільним виробництвом та збутом низькоякісного пального та завдало шкоди навколишньому середовищу, припинила Служба безпеки України на Буковині”, - йдеться у повідомленні.

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За даними слідства, фірма, яка має ліцензію на продаж пально-мастильних матеріалів, додатково налагодила підпільне виробництво контрафактного пального. На двох орендованих нафтобазах у Кіцманському районі області зловмисники змішували бензин із небезпечними домішками та в обхід податкового законодавства продавали до мережі приватних автозаправок Чернівецької та суміжних областей.

В офісі фірми та на території підпільних мінізаводів відбулися обшуки. Під час слідчих дій правоохоронці вилучили численні докази протиправної діяльності комерсантів: банківські карти, комп’ютерну техніку, документацію та чорнову бухгалтерію, місткості з хімічними реактивами, відеозаписи. У сховищах на території нафтобаз виявлено 250 тонн незаконно виготовленого пального на понад 3,5 мільйона гривень.

Крім того, експертиза засвідчила, що пально-мастильні матеріали не відповідають вимогам ДСТУ, а їх виробництво є токсичним і спричинило отруєння джерел водопостачання в одному з населених пунктів регіону.