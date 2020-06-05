На Буковині пересіяли більшість сільгоспкультур, які підмерзли

У Чернівецькій області через травневі заморозки підмерзла картопля, розсада, соя та плодові насадження.

Про це повідомляють у пресслужбі Чернівецької ОДА.

"Цього року погода, яка склалася в області, переважно сприяла росту та розвитку сільськогосподарських культур. За вегетаційний період 2020 року випало 129% норми опадів. Однак, під час короткочасного зниження температури із заморозками на поверхні ґрунту, у період із 12 до 13 травня, окремі сільгоспкультури в області підмерзли. В основному це картопля, розсада, соя та плодові насадження, переважно кісточкові. Більшість сільгоспкультур, які підмерзли, пересіяли", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у третій декаді травня та на початку червня склалися несприятливі умови для росту і розвитку сільгоспкультур, через зниження температури та вологу, похмуру, дощову погоду.

"Наразі на посівах озимої пшениці спостерігається колосіння та цвітіння, на посівах кукурудзи є сходи, соя зійшла, а в багаторічних насаджень формуються плоди. Стан сільгоспкультур та плодових культур переважно добрий", - додали в ОДА.

Крім того, в обласній адміністрації повідомили, що аграрії області завершили посів ярих сільськогосподарських культур. За попередніми підрахунками, посівна площа у всіх категоріях господарств області склала 312,7 тис. га, що на 2,0% більше, ніж минулого року.