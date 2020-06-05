На Рівненщині з початку карантину звільнилися 324 медики

У Рівненській області з початку карантину з роботи звільнилося 324 медики.

Про це повідомляє пресслужба облдержадміністрації

«У медзакладах області звільнилося 324 медики, з них: 38 лікарів, 109 працівників середнього медичного персоналу та 177 - молодшого медичного персоналу. Зокрема, у Костопільській ЦРЛ звільнилося 11 медичних працівників, 25 – хворі на коронавірус», - йдеться у повідомленні.

Водночас, як зазначають в облдержадміністрації, дефіциту кадрів немає. В обласному управлінні охорони здоров’я є спеціальна резервна база, щоб у разі потреби вирішувати кадрові питання.

Як повідомили в обласному лабораторному центрі, за попередню добу виявлено 58 нових інфікованих на COVID-19.

Станом на ранок 5 червня на Рівненщині зареєстровано ще 12 нових випадків захворювання на коронавірус.

Всього за час пандемії зафіксовано 1973 інфікування COVID-19, з них - 147 дітей і 337 медпрацівників.

Через ускладнення, викликані коронавірусом, сталося 40 летальних випадків.

Подолали COVID-19 уже 1031 людина.

Станом на 5 червня в Україні лабораторно підтверджено 25 963 випадки COVID-19, за добу 553 нових випадків. Загалом, за даними ЦГЗ, одужало 11 372 особи, летальних випадків унаслідок COVID-19 — 762.