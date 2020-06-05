У Одесі працівники поліції затримали групу осіб, підозрюваних у незаконному позбавленні волі людей.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області.

“Діяльність закладу без відповідних дозволів та ліцензій правопорушники організували у приватному будинку на території Київського району міста. Сюди під приводом реабілітації поміщалися особи з наркотичною чи алкогольною залежністю, де їх примусово утримували та «лікували» за гроші, отримані обманним шляхом від близьких родичів”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що самовільно залишити центр пацієнти не могли, оскільки перебували під постійним наглядом персоналу.

У Одесі незаконно утримували людей у псевдореабілітаційних центрах

Працівники поліції на підставі ухвали Київського райсуду Одеси провели за цією адресою обшук, під час якого було вилучено установчі документи, штампи та печатки підприємства, документацію на осіб, які проходили «реабілітацію», а також інші речові докази протиправної діяльності – мотузки, кайданки, гамівну сорочку, гумову палицю, пістолети, розписки пацієнтів, договори про надання послуг та умови оплати, боргові розписки, гроші, комп’ютерну техніку тощо.

Окрім того, у приміщенні центру виявили осіб, які на момент обшуку проходили примусове «лікування».

Наразі за підозрою у незаконному позбавленні волі людей в порядку статті 208 КПК України затримані троє членів злочинної групи. Їм інкримінується правопорушення, передбачене ст.146 ККУ.

Читайте також: Поліція посилила заходи безпеки в Києві та ще 11 регіонах

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Окрім того, проводяться слідчо-розшукові дії, спрямовані на встановлення місця знаходження та затримання інших співучасників злочину, повідомили у поліції.