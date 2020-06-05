На Житомирщині відновили понад 100 гектарів пошкодженого вогнем лісу

На Житомирщині відновили понад 100 гектарів пошкодженого вогнем лісу

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Укрінформ
На Житомирщині відновили понад 100 га лісу, який пошкодили масштабні весняні пожежі.

Про це у Facebook повідомив голова Державного агентства лісових ресурсів Андрій Заблоцький.

«Сьогодні на Житомирщині інспектую, як лісівники ліквідують наслідки масштабних пожеж у регіоні у квітні. Вже понад 100 гектарів лісу відновили. На пошкоджених вогнем ділянках висадили понад 280 тис. нових саджанців дерев», - йдеться у повідомленні.

За словами Заблоцького, третина площі лісу, де вирував вогонь, не зазнала значних ушкоджень. Оскільки горіла лише лісова підстилка, дерева зможуть відновитися.

На місцях, де загинули молоді насадження, лісівники підготували ґрунт і розпочали перший етап відновлення лісів.

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Зокрема, у Ситовецькому лісництві Овруцького спецлісгоспу висаджують саджанці із закритою кореневою системою, які мають кращу приживлюваність. «На осінь готуємо план масштабного відновлення постраждалих від пожеж лісів», - резюмував Заблоцький.

Як повідомляв Укрінформ, на Житомирщині упродовж квітня сталися масштабні лісові пожежі, які охопили Овруцький, Олеський, Народицький та Лугинський райони. Від вогню постраждали села та заповідники Поліський і «Древлянський». Загальна площа, яку охопило полум’я, становить понад 40 тис. га. Завдані стихією збитки лісівники ще підраховують.

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