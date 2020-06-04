На Рівненщині від COVID-19 одужали понад 1000 осіб

На Рівненщині з початку карантину від COVID-19 одужали понад 1000 осіб.

Про це повідомляє пресслужба облдержадміністрації

«Понад 53% жителів Рівненської області, які від часу появи вірусу інфікувалися COVID-19, вже одужали. Так, загалом 1019 хворих здолали недугу. Зокрема, за останню добу одужало 20 хворих з Рівненського, Дубенського, Сарненського районів та міста Рівне», - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що на черговому засіданні обласної комісії техногенно-епідемічної та надзвичайної ситуації ухвалено рішення про поступове відновлення пасажирських перевезень в окремих районах.

«Зелене» світло отримали перевізники 6 районів, де стабільна ситуація із COVID-19.

Однак про повне відновлення пасажирських перевезень на Рівненщині наразі не йдеться, в області щодня фіксують нові захворювання.

Як повідомили кореспондентові агентства в обласному лабораторному центрі, станом на ранок 4 червня на Рівненщині зареєстровано ще 23 нових випадки захворювання на коронавірус.

Наразі в інфекційних відділеннях перебувають 127 хворих.

Загалом за час пандемії зафіксовано 1926 інфікувань COVID-19, з них - 142 дитини та 337 медпрацівників.

Через ускладнення, викликані коронавірусом, сталося 40 летальних випадків. Подолали COVID-19 уже 1019 людей.