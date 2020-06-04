У Харкові суд заарештував двох

У Харкові суд заарештував двох "продавців" посади голови ОДА

Укрінформ
У Харкові суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 4 млн і 3,5 млн грн для підозрюваних у шахрайстві, які пропонували посаду голови ОДА за 1 млн доларів.

Про це повідомив кореспонденту Укрінформу речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

«Дзержинський районний суд сьогодні обрав запобіжний захід двом особам, які підозрюються в шахрайстві за схемою «продажу» посад. 52-річному чоловікові, уродженцю Одеси, обрано тримання під вартою строком на 60 днів з альтернативою внесення застави в розмірі 4 млн грн, 68-річного киянина суд також відправив під варту на два місяці з можливістю внесення 3,5 млн грн застави», - поінформував Чубенко.

За його словами, наразі прокурори вирішують, чи подаватимуть апеляцію на це рішення з вимогою збільшити суми застав.

Як повідомляв Укрінформ, 2 червня голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер заявив, що в Харкові затримали двох осіб, які «продавали» посаду голови ОДА за 1 млн дол.

Прокуратура Харківської області повідомила, що затримані 52-річний та 68-річний чоловіки є членами угруповання шахраїв.

Під час досудового розслідування встановлено, що зазначена група громадян пообіцяла іншому громадянину нібито допомогти у призначенні на посаду голови Харківської ОДА. За надання таких «послуг» вони зажадали від громадянина 1 мільйон доларів США.

Крім того, до правоохоронних органів звернулася жінка, яка повідомила, що група громадян, видаючи себе за впливових осіб, пообіцяла їй допомогти у лобіюванні інтересів та обранні як кандидата в народні депутати від однієї з політичних партій на позачергових парламентських виборах по 179 одномандатному виборчому округу (м. Лозова та прилеглі райони).

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За надання таких «послуг» зловмисники зажадали від жінки 60 тис. дол. Кошти вони отримали, але «послуг» не надали.

Окрім того, ці зловмисники пообіцяли допомогти іншому громадянину у призначенні на посаду голови Податкової служби у Харківській області, вимагаючи винагороду в розмірі 100 тис. дол.

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3 червня чоловікам оголосили підозру за ч. 4 ст. 190 (шахрайство в особливо великих розмірах) ККУ. Наразі правоохоронці з’ясовують, чи діяли «продавці» посад в інших регіонах і чи були в них спільники. За попередньою інформацією, реальної можливості вплинути на якесь призначення затримані не мали й повністю вигадували історії для входження в довіру до зацікавлених осіб.

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