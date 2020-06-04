У Харкові суд заарештував двох "продавців" посади голови ОДА

Про це повідомив кореспонденту Укрінформу речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

«Дзержинський районний суд сьогодні обрав запобіжний захід двом особам, які підозрюються в шахрайстві за схемою «продажу» посад. 52-річному чоловікові, уродженцю Одеси, обрано тримання під вартою строком на 60 днів з альтернативою внесення застави в розмірі 4 млн грн, 68-річного киянина суд також відправив під варту на два місяці з можливістю внесення 3,5 млн грн застави», - поінформував Чубенко.

За його словами, наразі прокурори вирішують, чи подаватимуть апеляцію на це рішення з вимогою збільшити суми застав.

Як повідомляв Укрінформ, 2 червня голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер заявив, що в Харкові затримали двох осіб, які «продавали» посаду голови ОДА за 1 млн дол.

Прокуратура Харківської області повідомила, що затримані 52-річний та 68-річний чоловіки є членами угруповання шахраїв.

Під час досудового розслідування встановлено, що зазначена група громадян пообіцяла іншому громадянину нібито допомогти у призначенні на посаду голови Харківської ОДА. За надання таких «послуг» вони зажадали від громадянина 1 мільйон доларів США.

Крім того, до правоохоронних органів звернулася жінка, яка повідомила, що група громадян, видаючи себе за впливових осіб, пообіцяла їй допомогти у лобіюванні інтересів та обранні як кандидата в народні депутати від однієї з політичних партій на позачергових парламентських виборах по 179 одномандатному виборчому округу (м. Лозова та прилеглі райони).

За надання таких «послуг» зловмисники зажадали від жінки 60 тис. дол. Кошти вони отримали, але «послуг» не надали.

Окрім того, ці зловмисники пообіцяли допомогти іншому громадянину у призначенні на посаду голови Податкової служби у Харківській області, вимагаючи винагороду в розмірі 100 тис. дол.

3 червня чоловікам оголосили підозру за ч. 4 ст. 190 (шахрайство в особливо великих розмірах) ККУ. Наразі правоохоронці з’ясовують, чи діяли «продавці» посад в інших регіонах і чи були в них спільники. За попередньою інформацією, реальної можливості вплинути на якесь призначення затримані не мали й повністю вигадували історії для входження в довіру до зацікавлених осіб.