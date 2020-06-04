На Донеччині за добу — вісім нових випадків COVID-19

У Донецькій області за останню добу зареєстровано 8 нових випадків COVID-19 у Слов’янську та Маріуполі, 8 людей одужали. Загалом у регіоні підтвердили коронавірусну інфекцію у 174 осіб.

Про це повідомляє у Facebook голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

«Плюс 8 нових хворих та 8 нових одужань - така статистика по COVID-19 станом на цю добу», - написав очільник області.

Він уточнив, що один новий випадок лабораторно підтверджений у Маріуполі (у 56-річної жінки, в якої попередньо була діагностована пневмонія) і 7 жителів Слов'янська (у чоловіків 64, 42, 68 і 66 років та трьох жінок, двом з яких 62 роки, третій - 61). Усі хворі зі Слов'янська - із кола контактних осіб, в яких наявність вірусу була підтверджена раніше.

Як повідомлялося, станом на 4 червня в Україні лабораторно підтверджено 25 411 випадків COVID-19. За добу - 588 нових випадків.

У Донецькій області з дня оголошення карантину зареєстровано 174 випадки коронавірусної хвороби, з них 5 летальних, 111 людей одужали, інші лікуються.